منحة للعراق عبر الصندوق السعودي للتنمية لترميم الأجنحة المتضررة من حريق مستشفى ابن الخطيب

ونوه السفير الجنابي خلال توقيع المذكرة، بأهمية الدور الكبير الذي تقوم به المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم القطاع الصحي من خلال هذه المذكرة، للإسهام في تطوير قطاع البنية التحتية بجمهورية العراق، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يشكّل أهمية كبيرة في حياة الكثير من المستفيدين بالعراق، لا سيما أنه يلامس احتياجاتهم اليومية في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.