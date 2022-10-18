السواحة يُدشّن "معمل كود بجامعة الملك خالد" في مدينة أبها لتحفيز ريادة الأعمال الرقمية

ويهدِف المعمل، إلى احتضان المشاريع الرقمية، والإسهام في دعم الشركات الناشئة، إضافةً إلى تحفيز ثقافة ريادة الأعمال في مجالات ريادة الأعمال الرقمية عن طريق ورش العمل والفعاليات، وزيادة إسهام الشركات الناشئة في الناتج المحلي، إلى جانب رفع نسبة تبني التقنيات الناشئة في القطاع الخاص، وتمكين الشركات الناشئة في المجال التقني ورفع عدد الاستثمارات.