49 فرص عقارية بمزاد شمال جدة ووسط جدة وجنوب جدة

يطرح المزاد 49 فرصة عقارية مميزة في مواقع استراتيجية واستثنائية في أهم الأحياء المميزة مدينة جدة ، ويتكون العقار الأول من بلك تجاري بمساحة 10775 متر مربع، والعقار الثاني ارض سكنية بمساحة 10775 متر مربع والعقار الثالث ارض سكنية ر بمساحة تتجاوز 3700 متر واكثر من 47 فرصة إضافية بين تجاري وسكني

حيث تقع على أهم الشوارع/ الحيوية والمميزة كـ طريق/ الأمير فيصل بن فهد وتتميز بقربها من أبرز المشاريع/الخدمات النوعية بجدة، كميناء جدة الإسلامي مما يجعلها وجهة استراتيجية مميزة.