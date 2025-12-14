49 فرص عقارية بمزاد شمال جدة ووسط جدة وجنوب جدة

تعلن شركة ديوان العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» ، عن إقامة مزاد "شمال جدة ومزاد وسط جدة ومزاد جنوب جدة " إلكتروني وذلك يوم 2025/12/21 الساعة: 10:00 إلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات .
يطرح المزاد 49 فرصة عقارية مميزة في مواقع استراتيجية واستثنائية في أهم الأحياء المميزة مدينة جدة ، ويتكون العقار الأول من بلك تجاري بمساحة 10775 متر مربع، والعقار الثاني ارض سكنية بمساحة 10775 متر مربع والعقار الثالث ارض سكنية ر بمساحة تتجاوز 3700 متر واكثر من 47 فرصة إضافية بين تجاري وسكني
حيث تقع على أهم الشوارع/ الحيوية والمميزة كـ طريق/ الأمير فيصل بن فهد وتتميز بقربها من أبرز المشاريع/الخدمات النوعية بجدة، كميناء جدة الإسلامي مما يجعلها وجهة استراتيجية مميزة.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة ديوان العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0571777738 – 0570777738