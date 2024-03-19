عدم احترام النعمة.. "أبو طالب": 40 مليار ريال قيمة الهدر الغذائي في رمضان.. فمتى نتغير؟

ويبدي "أبو طالب" دهشته وهو يقول: "فقط تأملوا هذه الأرقام: "31%" من الأرز يهدر سنويًّا بالمملكة. 40 مليارًا قيمة الهدر الغذائي في رمضان. بلغت نسبة الهدر في بعض الأصناف الغذائية سنويًّا كالتالي: الدواجن 444 ألف طن، الغنم 22 ألف طن، الإبل 13 ألف طن، الأسماك 69 ألف طن، لحوم أخرى 41 ألف طن. هذه أرقام كبيرة جدًّا، رغم وجود جمعيات خيرية متكفّلة بتوزيع ما يفيض من الأطعمة على المحتاجين لها. ولا نعتقد وجود مبالغة أو عدم دقة في هذه الأرقام، فقط تذكروا ما تشاهدونه في بعض المناسبات الخاصة والعامة، ومشاهد الاستعراضات لموائد بعض السفهاء الذين طرأت عليهم نعمة المال مع الجهل ويستعرضون بها في مواقع التواصل، وحتى نكون موضوعيّين وصادقين فلنتأمل منازلنا جميعًا بلا استثناء، وسوف نجد أننا شركاء في هذا الهدر غير المبرر".