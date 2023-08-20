"بلدية تيماء" تستقبل الطلاب العائدين لمقاعد الدراسة بالهدايا والعبارات التحفيزية

استقبلت بلدية محافظة تيماء -ممثلةً في إدارة الشراكة المجتمعية- الطلاب والطالبات العائدين إلى مقاعد الدراسة مع انطلاق أول أيام العام الدراسي، وبالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، بتوزيع الهدايا بعبارات تحفيزية للطلاب والطالبات، بمشاركة عدد من متطوعي البلدية وفريق ابتكار التطوعي بالمحافظة.
وقام المشاركون في هذه البادرة بتوزيع الهدايا في عدد من المواقع بتيماء، والابتسامة تعلو محياهم برؤية الطلاب والطالبات يعودون إلى مقاعدهم الدراسية بعد انقضاء الإجازة الصيفية.
وعبّر أولياء أمور الطلاب والطالبات عن سعادتهم بتلك البادرة من بلدية المحافظة، والتي كان لها أثر طيب في نفوس أبنائهم وبناتهم، الذين سيواصلون مسيرتهم التعليمية بكل جد واجتهاد، وبمساندة معلميهم ومعلماتهم الذين يحرصون على تجويد التعليم، وأداء رسالته العظيمة ليكون التعليم بمدارس تيماء تعليمًا نوعيًّا يحقق الأهداف التربوية بكل أبعادها.