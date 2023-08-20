"بلدية تيماء" تستقبل الطلاب العائدين لمقاعد الدراسة بالهدايا والعبارات التحفيزية

وعبّر أولياء أمور الطلاب والطالبات عن سعادتهم بتلك البادرة من بلدية المحافظة، والتي كان لها أثر طيب في نفوس أبنائهم وبناتهم، الذين سيواصلون مسيرتهم التعليمية بكل جد واجتهاد، وبمساندة معلميهم ومعلماتهم الذين يحرصون على تجويد التعليم، وأداء رسالته العظيمة ليكون التعليم بمدارس تيماء تعليمًا نوعيًّا يحقق الأهداف التربوية بكل أبعادها.