وكشفت عن معالجة 3.4 ملايين مادة بريدية واردة دوليًّا من أكثر من 115 دولة في 2022، ويتجلّى دور "سبل" في التأكد من سلامة الشحنات وتهيئتها للمعاينة الجمركية عند وصولها، وتحضير وإنشاء البيانات الجمركية، والتواصل الفعال مع العملاء عبر القنوات الرسمية لسبل، وكذلك التواصل مع الجهات المختصة لتسريع عملية فسح الشحنات وتصديرها إلى عناوين العملاء.