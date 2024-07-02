حملة "طب وطير" تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي للحملات التسويقية.. خطوة نحو المستقبل

كما تستحوذ عملية إنشاء الصور ومقاطع الفيديو على نصيب من هذا الإبداع بناء على تفضيلات الجمهور المستهدف، وهو ما يجعل عملية تخصيص الإعلانات وفقًا لدوافع العملاء أمرًا سهلًا عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها فهم اللغة والمحتوى الذي يحفز أنواع مختلفة من الأشخاص، وذلك مع إمكانية التعديل على هذا المحتوى في وقت لاحق بناء على استجابة كل شريحة من المستهلكين.