وزير الداخلية يتابع سير العمل بمركز القيادة والتحكم التابع للدفاع المدني بمشعر منى

واستمع وزير الداخلية لشرح موجز عن خطة المديرية العامة للدفاع المدني لمهمة حج هذا العام، قدمه المدير العام للدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، واستعرض خلاله ما تضمنته الخطة من توظيف للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، منها المنصة الذكية التي تستخدم كاميرات مراقبة لاكتشاف الدخان والحريق والحالات الطارئة، والتنبؤ بالمخاطر؛ وهو ما يرفع سرعة الاستجابة لفِرق الدفاع المدني والتدخل الفوري، وتقديم المساعدة اللازمة.