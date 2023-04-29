هيئة النقل: أكثر من 14 مليون شحنة سلّمتها شركات توصيل الطرود للمستفيدين في رمضان

كشفت الهيئة العامة للنقل، عن تجاوز عدد الشحنات التي سلمتها الشركات المرخصة في قطاع توصيل الطرود، أكثر من 14 مليون شحنة خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ، في مختلف مناطق المملكة، بنسبة زيادة عمليات الشحن خلال شهر رمضان بـ56% مقارنةً بالعام الماضي.
وتلقّت الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحّد أكثرَ من 12 ألف مكالمة واردة، وأكثر من 40 ألف بلاغ وشكوى، عبر الرقم الموحد والموقع الإلكتروني للهيئة، كما عملت الهيئة مع شركات الشحن على رفع مستوى الخدمة، وإلزامها بالمحافظة على محتويات الشحنة، ومعالجة بلاغات المستفيدين خلال 7 أيام، والمحافظة على سرية معلومات الشحنات وحمايتها من التعدي عليها، والتجاوب مع المستفيدين واستفساراتهم.
ودعت الهيئة جميع الشركات المرخصة والناقلين، إلى الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات والأنظمة التي تضمن تقديم خدمات نقل ذات جودة وأمان عاليين، ودعت جميع الراغبين إلى الاستفادة من خدمات النقل.
وذكرت أنها تسعد باستقبال الاستفسارات والاقتراحات من خلال الاتصال على الرقم الموحّد 19929، أو زيارة الموقع الإلكتروني: tga.gov.sa.