هيئة النقل: أكثر من 14 مليون شحنة سلّمتها شركات توصيل الطرود للمستفيدين في رمضان

وتلقّت الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحّد أكثرَ من 12 ألف مكالمة واردة، وأكثر من 40 ألف بلاغ وشكوى، عبر الرقم الموحد والموقع الإلكتروني للهيئة، كما عملت الهيئة مع شركات الشحن على رفع مستوى الخدمة، وإلزامها بالمحافظة على محتويات الشحنة، ومعالجة بلاغات المستفيدين خلال 7 أيام، والمحافظة على سرية معلومات الشحنات وحمايتها من التعدي عليها، والتجاوب مع المستفيدين واستفساراتهم.