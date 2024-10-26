طقس السبت.. الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق وتمتدّ إلى الرياض والشرقية

توقّع المركزُ الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطولَ أمطار رعدية غزيرة تؤدّي إلى جريان السيول مصحوبة بزخّات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتدّ إلى أجزاء من مناطق: المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية. في حين يتوقّع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتَيْ: تبوك، والجوف. كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، وحائل، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وكذلك المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.