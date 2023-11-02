اختتام الحملة السنوية للتوعية بسرطان الثدي "واجهي خوفك"

اختتم مركز عبداللطيف للكشف المبكر، التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، الحملة السنوية للتوعية عن سرطان الثدي "واجهي خوفك"، التي نفذت خلال أكتوبر الماضي.
وتهدف الحملة التي استفادت منها 11.135 سيدة، إلى كسر حاجز الخوف لدى السيدات وتشجيعهم على الفحص المبكر، كونه يزيد من نسبة الشفاء إلى 95%، بإذن الله.
وشهدت الحملة تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات بالتعاون مع 32 جهة حكومية وخاصة، تضمنت أركانًا ومحاضرات تثقيفية لمنسوبات الجهات، ومحتوى توعويًا تثقيفيًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واستقبل المركز في عيادة الفحص السريري، خلال الحملة 300 سيدة، وعيادة فحص الماموغرام 365 سيدة.
واستفاد من عيادة التثقيف الصحي، 9.350 سيدة، فيما استقبلت عيادة الأشعة الصوتية 38 سيدة، وتم تحويل 12 سيدة للمستشفيات المتخصصة، فيما استقبل المركز 1.070 اتصالاً واستفسارًا.
كما شارك المركز بالعيادة المتنقلة المزودة بجهاز الماموغرام، وعيادة التثقيف الصحي في ملتقى الصحة العالمي، والمؤتمر الطبي، المنظم من قبل مجلس شؤون الأسرة؛ للإجابة على كل استفسارات الزائرات.
وحظيت الحملة بتفاعل كبير من السيدات خلال إقبالهن على الفحص، بالاستفسار حول أبرز طرق الوقاية والتعرف على آلية الفحص الذاتي.
يذكر أن مركز عبداللطيف، يقدم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، مجانًا لجميع السيدات، إضافة لخدمات التثقيف الصحي وعيادة الأشعة الصوتية.
ولحجز المواعيد، يرجى زيارة الرابط .