"جامعة الفيصل" تطلق محطة شمسية للبحث والابتكار

ومن المنتظر أن تستغرق مدة تركيب وتشغيل المحطة عدة أيام، على أن تستمر فترة الاختبارات وجمع البيانات لمدة لا تقل عن 48 شهرًا. كما سيتاح لأعضاء هيئة التدريس الوصول إلى البيانات عبر منصة إلكترونية، بما يسهّل عمليات التحليل وإعداد تقارير شاملة حول الأداء البيئي للنظام.