متحدث "الداخلية": فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، استمرار قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها والتحقق من وصول حجاج الداخل التصاريح اللازمة للحج، حيث يواصل رجال الأمن لتنفيذ المهام في جميع الطرق والمداخل المؤدية إلى المشاعر المقدسة والممرات الترابية والمؤدية للمسجد الحرام وفرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج.