محليات

متحدث "الداخلية": فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج

بهدف تهيئة الأجواء الملائمة لإقامة مناسك الفريضة وفق الخطط والتنظيمات المعتمدة
المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب
المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، استمرار قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها والتحقق من وصول حجاج الداخل التصاريح اللازمة للحج، حيث يواصل رجال الأمن لتنفيذ المهام في جميع الطرق والمداخل المؤدية إلى المشاعر المقدسة والممرات الترابية والمؤدية للمسجد الحرام وفرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في المؤتمر الصحفي الأول لموسم حج 1444هـ إن الجهات الأمنية كافة المشاركة بكامل استعداداتها مستمرة لتنفيذ مهامها بالمشاعر المقدسة لتهيئة الأجواء الملائمة لإقامة مناسك حج هذا العام، وفق الخطط والتنظيمات المعتمدة.

حج 1444
المتحدث الأمني لوزارة الداخلية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org