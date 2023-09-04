حفر الباطن 953 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية خلال أسبوع

نفّذت أمانة حفر الباطن خلال الأسبوع الماضي، 953 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط الصحية التي وضعتها الأمانة لضمان سلامة المواد الغذائية، وتقديمها للمستهلكين بشكلٍ آمن.
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن مصادرة وإتلاف 45 كيلو جراماً من المواد الغذائية، و20 لتراً من المواد السائلة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وفي السياق ذاته، قامت أمانة حفر الباطن بأعمال صيانة لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري شملت عديداً من الشوارع الرئيسة في الأحياء السكنية واستبدال الأرصفة بطول 786 متراً طولياً، وتنظيف الشوارع والساحات العامة من المخلَّفات ورفع 1232 متراً مكعباً من الأنقاض، إضافة إلى تنسيق المسطحات الخضراء في الساحات والحدائق العامة، فيما أصدرت 21 رخصة وشهادة صحية.