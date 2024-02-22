أنظار عشاق الخيل تتجه نحو الرياض استعداداً لانطلاق كأس السعودية 2024م

ويعد "سعودي كراون" الذي يركض بشعار المالك السعودي فيصل القحطاني، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب الأغلى، حيث دخل في مواجهة شرسة على الصدارة في بريدرز كب كلاسيك قبل أن يتراجع إلى المركز العاشر، لكن الجواد الذي يدربه براد كوكس عزز تحضيراته منذ ذلك الحين استعداداً لكأس السعودية وحقق سباق لويزيانا ستيكس في مضمار فير غراونس.