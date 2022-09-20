أبو شايقة لـ"سبق": بيئة العمل التمريضي صادمة.. وتوطين المهنة يحتاج إلى سنوات

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يجب أن نؤمن ونعترف بأن التعليم التمريضي أصبح متطورًا بشكل كبير عن السابق وأن الجامعات السعودية أصبحت تتنافس بشكل دائم ومستمر على تأهيل وجودة الخريجين خصوصًا من الكوادر التمريضية وذلك لاجتياز الامتحان الذي وضعته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للممارسة التمريضية لأي خريج.

وبالتأكيد أننا مازلنا بحاجة ماسة إلى نهضة قوية للتعليم التمريضي في الجامعات السعودية الخاصة والحكومية ليواكب التطور الكبير عالميًا ومحليًا، فهناك حاجة إلى مزيد من كليات التمريض والتوسع في المجال أكثر. كثير من كليات التمريض ناشئة والطلب على الرعاية الصحية متزايد حيث يتم تزويدها بالدعم اللازم وكذلك الخبراء والمختصين لتصل إلى الطموح.