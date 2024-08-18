مدير "وقاء عسير" يقف على أعمال مكافحة نواقل الأمراض بعد الحالة المطرية في المنطقة

قام مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة عسير المهندس علي بن سلطان- برفقة مدير إدارة الصحة الحيوانية بالفرع الدكتور عبدالله القحطاني- بجولة لمحافظة محايل وبعض المراكز التابعة لها, والتقى مدير وحدة وقاء بالمحافظة ومنسوبي قطاع الصحة الحيوانية بالوحدة، وتأتي الزيارة للاطلاع على أعمال مكافحة نواقل الأمراض بعد الحالة المطرية في المحافظة والتأكد من الحالة الصحية للقطيع الكاشف.
وشملت الجولة زيارة محافظ محافظة المجاردة ناصر بن مفرح عسيري، حيث تم مناقشة بعض احتياجات المحافظة فيما يتعلق بالدعم والمساندة للمزارعين ومربي الماشية، وأوجه التعاون وتسهيل أعمال المركز.
بدوره قال المهندس علي سلطان إن هذه الزيارات تهدف إلى الاطلاع عن كثب على سير أعمال فرق مكافحة نوقل الأمراض التابعة لمركز وقاء في محافظة محايل والمراكز التابعة لها، وكذلك متابعة فرق الرش ميدانياً خصوصاً بعد الحالة المطرية التي هطلت على المحافظة في الأيام الماضية والتأكد من صحة القطيع الكاشف، مشيراً إلى أن الزيارات ستمتد لتشمل العديد من المحافظات في المنطقة خلال الأيام القادمة.