مدير "وقاء عسير" يقف على أعمال مكافحة نواقل الأمراض بعد الحالة المطرية في المنطقة

بدوره قال المهندس علي سلطان إن هذه الزيارات تهدف إلى الاطلاع عن كثب على سير أعمال فرق مكافحة نوقل الأمراض التابعة لمركز وقاء في محافظة محايل والمراكز التابعة لها، وكذلك متابعة فرق الرش ميدانياً خصوصاً بعد الحالة المطرية التي هطلت على المحافظة في الأيام الماضية والتأكد من صحة القطيع الكاشف، مشيراً إلى أن الزيارات ستمتد لتشمل العديد من المحافظات في المنطقة خلال الأيام القادمة.