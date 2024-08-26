يُشاهَد بالعين المجردة.. "فلكيّة جدة" ترصد غداً اقتران القمر بالمشتري

وبيَّن أبو زاهرة؛ أنه خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعاً ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها، لكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم؛ لافتاً النظر إلى أنه بمراقبة موقع القمر في الوقت نفسه كل يوم يُلاحظ أن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، وفي اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشتري مندفعاً نحو الشرق، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.