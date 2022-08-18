وزير التعليم يدشن مبادرات "تكافل" للعام المقبل ويكرّم الداعمين

وأشار إلى أن مؤسسة تكافل تقدم برامجها ومشاريعها للطلبة المسجلين لديها للعام الدراسي 1444هـ، على رأسها مشروع الإعانة المالية، حيث استفاد العام الماضي أكثر من 270 ألف طالب وطالبة، كما تقدم عدداً من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي)، مثل: تقديم 170 ألف حقيبة مدرسية، و60 ألف وجبة مدرسية في بعض المناطق الحدودية للطلاب والطالبات المستفيدين؛ لمساعدتهم على النجاح في دراستهم وتحسين فرصهم الوظيفية والعملية.