مدينة جازان للصناعات الأساسية تعلن التسجيل في برامج أكاديمية الهيئة الملكية

ووفقاً للمدينة، فإن البرامج تتضمن، مقدمة تعريفية للمخطط الإرشادي عن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحولية ومدته 3 أيام، بدءاً من الـ5 من فبراير المقبل، وبرنامج القيادة الإستراتيجية "تشمل قيادات الهيئة الملكية" على مدى 5 أيام بدءاً من الـ11 من فبراير، وأساسيات تعلم اللغة الصينية -المستوى الأول- على مدى شهر كامل بدءاً من الـ18 من شهر فبراير، وأساسيات الهندسة الميكانيكية ومدته 5 أيام وذلك بدءاً من 25 فبراير، وكذلك برنامج أساسيات الهندسة الإنشائية الذي يستمر لمدة 5 أيام بدءاً من الـ3 من شهر مارس 2024م.