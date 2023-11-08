"آل الشيخ" يؤكد أهمية الالتزام بخدمة بيوت الله ونشر العقيدة الصافية وتحقيق رؤى القيادة

قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، بزيارة تفقدية لمقر فرع الوزارة بمنطقة الباحة، التقى خلالها بمدير ومنسوبي الفرع، ومديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات، وذلك خلال زيارته الحالية للمنطقة لتفقّد قطاعات الوزارة وتلمس احتياجاتها.
واستهلّ الزيارة التي رافقه فيها عدد من وكلاء الوزارة ومديري العموم ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة بجولة في أقسام الفرع، حيث اطلع على سير العمل، وأبرز الإنجازات التي تحققت، كما التقى الموظفين بمكاتبهم ومنسوبات القسم النسائي بالفرع، واستمع لمتطلباتهم واستفساراتهم.
بعد ذلك، دشّن وزير الشؤون الإسلامية المعرض المصور المقام بالفرع، والذي يُبرز جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين في الدعوة إلى الله واستعراض أهم الأعمال في برامج الإغاثة والأعمال الإنسانية، وخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، والأعمال المقدمة في دعم الوحدة الإسلامية، والدعوة إلى التوحيد، ونشر قيم الوسطية والاعتدال.
عقب ذلك التقى "آل الشيخ" بمدير عام ومنسوبي ومنسوبات الفرع، ومديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات، في قاعة الفرع الرئيسية، مؤكداً حرص القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تلمس احتياجات المواطن والمقيم في هذه البلاد المباركة، وتيسير جميع الخدمات لهم في شتى المجالات.
وبيّن وزير الشؤون الإسلامية أن زيارته لفرع الوزارة بمنطقة الباحة تأتي بتوجيهات القيادة لتفقّد منسوبي الفرع واحتياجاتهم من جميع الأمور التي تيسّر لهم أداء العمل وفق الذي يحقق المصلحة لأبناء هذا الوطن في هذه المنطقة، مشدداً على خدمة بيوت الله والدعوة إلى الله بعلم وبصيرة وفق ما أمرنا الله به، قائلاً: "نحن جميعاً نقوم بخدمة بيوت الله، وخدمة أبناء هذا الوطن وما يقدمه الدعاة من علم نافع هو لتحقيق وتثبيت عقيدة التوحيد، ولقد اكتسبنا بها الخيرية بفضل التمسك بها".
وأكد أهمية الالتزام بالواجب الأعظم المتمثل في خدمة بيوت الله، ونشر الدعوة والعقيدة الصافية، وتحقيق أهداف ورؤى القيادة والقيام بتوعية الناس بواجباتهم تجاه الله وتجاه وطنهم وقيادتهم، داعياً لبذل المزيد من الجهد للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وتأتي هذه الزيارة لتفقد قطاعات الوزارة والاطلاع على سير العمل، وتطويره، والنهوض به بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة وأهداف رؤية المملكة 2030.