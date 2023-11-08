"آل الشيخ" يؤكد أهمية الالتزام بخدمة بيوت الله ونشر العقيدة الصافية وتحقيق رؤى القيادة

وبيّن وزير الشؤون الإسلامية أن زيارته لفرع الوزارة بمنطقة الباحة تأتي بتوجيهات القيادة لتفقّد منسوبي الفرع واحتياجاتهم من جميع الأمور التي تيسّر لهم أداء العمل وفق الذي يحقق المصلحة لأبناء هذا الوطن في هذه المنطقة، مشدداً على خدمة بيوت الله والدعوة إلى الله بعلم وبصيرة وفق ما أمرنا الله به، قائلاً: "نحن جميعاً نقوم بخدمة بيوت الله، وخدمة أبناء هذا الوطن وما يقدمه الدعاة من علم نافع هو لتحقيق وتثبيت عقيدة التوحيد، ولقد اكتسبنا بها الخيرية بفضل التمسك بها".