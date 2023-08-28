"الزعاق": نعيش مرحلة فاصلة بين "الحر اللاهب" و"الاعتدال الماتع".. موسم سهيل

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إننا نعيش الفترة الحالية مرحلة فاصلة بين الحر اللاهب والاعتدال الماتع، بما يُسمى "موسم سهيل".
وأضاف الزعاق؛ أن قبل سهيل تكون جمرة القيظ وبعده أيام الوسم، وهي الأيام الألطف والأمتع في السنة على كل المناطق، فإذا نزل فيه مطر تكون سنة ربيعية عند البادية، ومبروكة عند البحارة؛ لأنه يخرج اللؤلؤ والمرجان.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، سهيل 4 نجوم كل نجم ثلاثة عشر يوماً، ويختلف كل نجم في ظهوره، فالأول تلمُّس التمر بالليل لكثرته، والثاني يبرد آخر الليل، والثالث لا تأمن السيل، والرابع طاب الليل.
وأكمل، أن سهيلاً ينقسم إلى قسمَيْن: الأول، داخل في حيز القيظ ويسمى القويظة، والآخر في حيز الوسم؛ فمطره ينبت ما ينبته الوسم.