"الزعاق": نعيش مرحلة فاصلة بين "الحر اللاهب" و"الاعتدال الماتع".. موسم سهيل

وأضاف الزعاق؛ أن قبل سهيل تكون جمرة القيظ وبعده أيام الوسم، وهي الأيام الألطف والأمتع في السنة على كل المناطق، فإذا نزل فيه مطر تكون سنة ربيعية عند البادية، ومبروكة عند البحارة؛ لأنه يخرج اللؤلؤ والمرجان.