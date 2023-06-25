"سما بنت فيصل": مشاركة فتيات الكشافة في الحج تعكس الصورة الإيجابية للمرأة السعودية

وأوضحت الأميرة سما بنت فيصل أن هذا العام يشهد مشاركة 150 من فتيات الكشافة يعملن في منظومة واحدة مع زملائهن من الجوالة والكشافة في إرشاد الحجاج التائهين، بعد أن أثبتنا في التجارب السابقة أنهن مثال يحتذى به في حسن التعامل، وأسهمن من خلال تعاملهن مع الحجاج من مختلف الجنسيات في تقديم صورة إيجابية عن المرأة السعودية، وإظهارها بصفتها عنصراً فاعلاً ومؤثراً في خدمة ضيوف الرحمن.