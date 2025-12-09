"الأرصاد": حالة جوية عنيفة على ينبع.. رياح 32 عقدة وأمطار 41.2 ملم واستنفار للجهات المعنية

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن أعلى سرعة للرياح المصاحبة للسحب الرعدية الممطرة التي شهدتها محافظة ينبع أمس بلغت 32 عقدة (60 كلم/ساعة)، وذلك بحسب بيانات محطّات الرصد التابعة للمركز.
وأشار المركز إلى أن الحالة تخللتها هبّات نشطة ومتسارعة خلال فترات وجيزة ولا سيما ما بين الساعة السابعة والثامنة مساءً، حيث بلغ نشاط الرياح ذروته كما سجّلت المحافظة أعلى كمية أمطار بلغت 41.2 ملم، في إطار الحالة الجوية التي شهدتها المنطقة.
يذكر أن محافظة ينبع قد شهدت مساء أمس الاثنين موجة من الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح شديدة وصواعق رعدية وزخات من البرد، ما تسبب في أضرار متفرقة طالت عدة مواقع داخل المحافظة.
وأدت العاصفة العنيفة إلى اقتلاع أشجار وسقوط أعمدة كهرباء، إضافة إلى تضرر عدد من الهناجر في بعض الأحياء، وتكسير مظلات مواقف، كما تضرر زجاج أحد المجمعات التجارية الكبرى، وسقطت عدة لوحات إعلانية على الطرق الرئيسية، وتعرضت بعض الأحواش لانهيارات بفعل شدة الرياح.
وتسببت كميات الأمطار في تجمع مياه كبيرة داخل شوارع عدد من الأحياء غير المخدومة بشبكات التصريف، ما حولها إلى ما يشبه البحيرات، الأمر الذي استدعى استنفار الجهات المعنية التي باشرت أعمال شفط المياه وتصريفها من الشوارع والمواقع المتضررة.