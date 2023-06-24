بعد طوافه.. حاج كفيف باكياً: عندما لمست الكعبة بيدي شعرت كأني دخلت الجنة

لم يتمالك كفيف سوداني نفسه، وهو يطوف حول الكعبة المشرفة دون أن يراها، وقال وهو يمسح دموعه: "لقد لمست الكعبة بيدي وشعرت حينها كأني دخلت الجنة".
وتفصيلاً، يترافق الكفيفان أحمد وشعيب، اللذان يؤديان فريضة الحج لأول مرة "رحلة الحج"، حيث شرحا، طريقة الطواف بالسير على خطوات الطائفين أمامهما وعند محاذاتهما الحجر الأسود يكبران "الله أكبر" مع تكبيرهم.
وأضاف أحمد: "نحمد الله فقدنا البصر منذ الطفولة، لكن البصيرة موجودة، ونحيا ونعيش على هداها ونورها ".
وتُقدّم للحجاج المكفوفين تسهيلات خاصة في المشاعر المقدسة لأداء المناسك ورمي الجمرات، بالتعاون مع الجهات الأمنية، ليكون حجّهم ميسراً من بداية وصولهم إلى طواف الــوداع وانتهاء مناسك الحج.