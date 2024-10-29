مختصون يناقشون أبرز التطورات والتحديات في مجال الأمراض المعدية

ناقش مختصون في مجال الأمراض المعدية أبرز التحديات المرتبطة بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وآخر التطورات الطبية في استكشافها و علاجها خلال ملتقى مكافحة العدوى الذي نظمه مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني واستمر لمدة يومين .