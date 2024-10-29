مختصون يناقشون أبرز التطورات والتحديات في مجال الأمراض المعدية
ناقش مختصون في مجال الأمراض المعدية أبرز التحديات المرتبطة بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وآخر التطورات الطبية في استكشافها و علاجها خلال ملتقى مكافحة العدوى الذي نظمه مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني واستمر لمدة يومين .
واستعرض الملتقى خلال اليوم الأول أهم الموضوعات الطبية عبر العديد من المحاضرات تركزت على أحدث التوصيات حول الأمراض المعدية الناشئة وكيفية الاستعداد والتعامل معها .
وواصل الملتقى نقاشه في يومه الأخير بالتركيز على الصحة المهنية وأبرز المستجدات حول علاج الالتهابات الانتهازية لمرضى نقص المناعة والتعرف على أهمية التطعيمات والالتزام بالإجراءات الوقائية وتأثيرها على الصحة والمجتمع للحد من انتشار الأمراض المعدية .
وتضمن الملتقى معرضاً مصاحباً تمثل في مشاركة الأقسام الطبية بالمستشفى لتقديم شرح حول دورها في تطبيق المعايير العالمية المعتمدة لتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية .
وبين المستشفى أن الملتقى شارك من خلاله متحدثون مختصون من داخل المستشفى وخارجه مبيناً أنه يسعى إلى زيادة الوعي بين الممارسيين الصحيين وبحث آخر المستجدات في مجال الأمراض المعدية.