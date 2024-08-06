"فلفل شقراء 4" بالأرقام.. "20 ألف زائر في يوم و300 وظيفة و35 طنًا بقيمة مليون ريال"

يصاحب هذه المهرجان فعاليّات عديدة منها على سبيل المثال: مزاد الفلفل اليومي وطبعًا هو مزاد خيري، أركان الأسر المنتجة وتمثل تقريبًا 40 ركنًا، والبوثات التي تمثل محال تجارية، وعربات الأطعمة والمشروبات، والركن التراثي والحِرف اليدوية، بالإضافة إلى مسرح تفاعلي يتسع لـ 800 متفرج، تُقام عليه العديد من البرامج كانت بدايتها حفل الافتتاح، ثم الفرق الاستعراضية وفرق الأطفال، وفرق الفولكلور الخليجي، وورش العمل للمزارعين والمنتجين وورش وندوات متخصصة، ومنطقة ألعاب هوائية ومائية للأطفال، وجناح خاص بمكتب وزارة الرياضة يتضمن ألعابًا حركية وبطولات من بينها بطولة البالوت.