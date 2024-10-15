سكان قرى القويعية: انقطاعات الكهرباء مستمرة منذ سنوات دون حلول جذرية

وأضاف: الانقطاعات المتكررة سبَّبت ضعف أداء الأجهزة الكهربائية، وتعطلها. وقد رفعنا أكثر من تذكرة بسبب انقطاعات الكهرباء خلال الأسبوع الماضي، وكانت تُغلق مباشرة في اليوم التالي، وكان الرد: "تم محاولة الاتصال الهاتفي بكم لاستكمال البيانات". مع العلم أنه تم تزويدهم بالتفاصيل كافة مسبقًا عند رفع التذكرة.