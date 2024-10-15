سكان قرى القويعية: انقطاعات الكهرباء مستمرة منذ سنوات دون حلول جذرية

تتواصل معاناة سكان محافظة القويعية مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء، التي كان آخرها صباح اليوم الثلاثاء، عندما انقطع التيار لأكثر من ساعتين عن عدد من القرى شمال المحافظة.
وكانت الانقطاعات متكررة خلال الأسبوعَين الماضيَين، ما بين انقطاع كلي وضعف الجهد الكهربائي، في ظل أجواء صافية وخالية من العواصف والأمطار.
وقال أحد سكان القرى: أصبحت انقطاعات الكهرباء خلال السنوات الأخيرة شيئًا معتادًا، ونستغرب الأسبوع الذي يمرُّ دون رفع بلاغ انقطاع أو ضعف الجهد الكهربائي.
وأضاف: الانقطاعات المتكررة سبَّبت ضعف أداء الأجهزة الكهربائية، وتعطلها. وقد رفعنا أكثر من تذكرة بسبب انقطاعات الكهرباء خلال الأسبوع الماضي، وكانت تُغلق مباشرة في اليوم التالي، وكان الرد: "تم محاولة الاتصال الهاتفي بكم لاستكمال البيانات". مع العلم أنه تم تزويدهم بالتفاصيل كافة مسبقًا عند رفع التذكرة.
وتابع: نناشد معالجة انقطاعات الكهرباء، وإيجاد حلول عاجلة وجذرية، تضمن تقديم خدمة جيدة، توازي مبالغ الفواتير التي نقوم بسدادها شهريًّا.