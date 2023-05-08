تَفَقد مشروع جمرك الحديثة الجديد.. "أمير الجوف" يوجّه بمضاعفة الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين

وجّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، خلال تفقده اليوم لمشروع جمرك الحديثة الجديد الجاري تنفيذه حاليًا، على جميع الجهات الحكومية، بمضاعفة الجهود والتنسيق الدائم فيما بينهم، وتقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم والزائر.
ووقف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ميدانيًّا على مدى تقدم الأعمال في المشروع، ومراحل التنفيذ للبنية التحتية، واطلع على عرض مرئي عن المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من (٥٠٠) ألف م2، وبطاقة استيعابية تبلغ أكثر من مليون مسافر سنويًّا؛ حيث روعي في تصميمه متطلبات المنفذ النموذجي.
وأكد أن ما تشهده المملكة من قفزات تنموية في شتى المجالات أسهَمَ في تحقيق التنمية المستدامة، وبدا جليًّا من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بكل احترافية؛ لتصبح محط أنظار العالم؛ منوهًا بما توليه القيادة الحكيمة -رعاها الله- من اهتمام وعناية بشكل دائم لتوفير سبل الراحة للمسافرين والزائرين، بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030.
واستمع أمير الجوف من وكيل محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للشؤون الهندسية خالد المزيني، عن نِسَب الإنجاز، وسير العمل بالمشروع؛ موجهًا بمضاعفة وتضافر الجهود، وتذليل جميع الصعاب؛ بما يُسهِم في سرعة إنجاز المشروع وفق الخطط والآليات المُعَدة لذلك؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.
حضر الجولة وكيل الإمارة حسين آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله الجاسر، ومدير عام جمرك الحديثة عبدالله الحصيني، ورئيس مركز الحديثة ممدوح المطيري.