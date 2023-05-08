تَفَقد مشروع جمرك الحديثة الجديد.. "أمير الجوف" يوجّه بمضاعفة الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين

ووقف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ميدانيًّا على مدى تقدم الأعمال في المشروع، ومراحل التنفيذ للبنية التحتية، واطلع على عرض مرئي عن المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من (٥٠٠) ألف م2، وبطاقة استيعابية تبلغ أكثر من مليون مسافر سنويًّا؛ حيث روعي في تصميمه متطلبات المنفذ النموذجي.