محليات

"أمانة القصيم" تطرح فرصة استثمارية للقطاع الخاص لإنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى ببريدة

على مساحة 22.681م2 ضمن برامج الأمانة الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة
أمانة منطقة القصيم
أمانة منطقة القصيم

طرحت أمانة منطقة القصيم -ممثلة في الإدارة العامة للاستثمارات- فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في مجال الأنشطة الصحية، التي تتعلق بإنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى بمدينة بريدة لمدة 25 سنة.

وتقع الفرصة الاستثمارية المطروحة على مساحة 22.681م2، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف يوم 23 أبريل 2024م.

ويأتي ذلك ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية، يمكن الاطلاع عليها عبر تطبيق فرص القصيم: http://furas.momra.gov.sa/ar/opportunities/01-24-008001-3001.

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