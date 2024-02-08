"أمانة القصيم" تطرح فرصة استثمارية للقطاع الخاص لإنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى ببريدة

ويأتي ذلك ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية، يمكن الاطلاع عليها عبر تطبيق فرص القصيم: http://furas.momra.gov.sa/ar/opportunities/01-24-008001-3001.