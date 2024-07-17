أمير نجران: القيادة تهدف إلى توطيد الأمن وصون الحق ودعم التنمية واستدامتها

جاء ذلك في مستهل رئاسته، اجتماع المحافظين الثاني للعام المالي الجاري، بحضور الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، رافعًا الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، على ما تلقاه المنطقة كسائر مناطق المملكة من دعم سخي ورعاية كريمة.