أمير نجران: القيادة تهدف إلى توطيد الأمن وصون الحق ودعم التنمية واستدامتها

أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن الأوامر والتوجيهات التي تُصدرها القيادة، تهدف إلى تعزيز أسباب العيش الكريم للمواطن والمقيم والزائر، عبر توطيد الأمن، وصون الحق، ودعم التنمية واستدامتها، وتحقيق الرفاهية.
جاء ذلك في مستهل رئاسته، اجتماع المحافظين الثاني للعام المالي الجاري، بحضور الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، رافعًا الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، على ما تلقاه المنطقة كسائر مناطق المملكة من دعم سخي ورعاية كريمة.
وناقش الاجتماعُ جملةً من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز الأمن والتنمية، بما يضمن العمل على نشر التنمية في المحافظات والمراكز، من بينها تفعيل المراكز الحضارية، وتطوير المتنزهات.
كما ناقش سبل تطوير العمل الإداري، ودعم مبدأ الحقوق والواجبات بين الإمارة والموظف، وأهمية إعداد الصف الثاني في الإدارة؛ معربًا عن الشكر لوزير الداخلية على متابعته الدؤوبة لأعمال الإمارة، بما يحقق الأهداف ويبلغ المقاصد التي يتطلع إليها ولاة الأمر.