مخبأة في الأفران.. رجال الجمارك يحبطون تهريب 4 ملايين حبة كبتاجون بمنفذ البطحاء

وأوضحت الهيئة، أنه وردت إرسالية للمملكة من خلال منفذ البطحاء، عبارة عن "أفران تُستخدم للتحميص" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث تمّ إخفاؤها داخل "تجاويف الأفران".