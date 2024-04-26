لقاءات من هونغ كونغ.."البديوي": دول مجلس التعاون تسعى لفتح أسواق عالمية جديدة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تسعى دائماً لتعزيز اقتصاداتها والسعي لفتح أسواق عالمية جديدة من خلال التعاون مع الدول والمنظمات في العالم، بما يسهم بالنفع والرفاه على شعوب دولها، وحرص مجلس التعاون وهونج كونج على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، نظرًا لما يملكه الجانبان من قوة وتأثير اقتصادي سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لهما.