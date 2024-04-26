لقاءات من هونغ كونغ.."البديوي": دول مجلس التعاون تسعى لفتح أسواق عالمية جديدة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تسعى دائماً لتعزيز اقتصاداتها والسعي لفتح أسواق عالمية جديدة من خلال التعاون مع الدول والمنظمات في العالم، بما يسهم بالنفع والرفاه على شعوب دولها، وحرص مجلس التعاون وهونج كونج على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، نظرًا لما يملكه الجانبان من قوة وتأثير اقتصادي سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لهما.
جاء ذلك خلال لقاء "البديوي" في مدينة هونج كونج اليوم، بالمدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة مارغريت فونغ، والمديرة التنفيذية للتجارة والصناعة في هونج كونج ماجي وونغ، كل على حدة.
وتطرقت اللقاءات إلى عدة محاور اقتصادية حيوية، منها دفع عجلة العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون وهونج كونج، وأهمية تعزيز هذه العلاقات لفتح آفاق جديدة في المجال التجاري والاقتصادي والاستثماري.
وتم تقديم عرض من جانب المديرة التنفيذية للتجارة والصناعة في هونج كونج حول مؤشرات التبادل التجاري السلعي بين دول مجلس التعاون وهونج كونج والتطرق لفكرة توقيع اتفاقية حرة بين الجانبين.
وتأتي هذه اللقاءات للأمين العام في هونغ كونغ، ضمن جهود مجلس التعاون لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الخارجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، بهدف تحقيق المزيد من فرص النمو والازدهار في دول المجلس.