إنجاز طبي سعودي.. نجاح فصل التوأم الملتصق الجامايكي بعد عملية معقّدة استغرقت خمس ساعات

وأوضح معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن التوأم الملتصق الجامايكي البالغتين من العمر سنتين كانتا تشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد مع اشتباه باشتراك في الأمعاء وأغشية القلب، كما أن إحدى التوأم كانت تعاني من عيوب خلقية كبيرة وضعف في ضخ عضلة القلب، مشيرًا إلى أن العملية نُفّذت على ست مراحل، وشارك فيها فريق طبي مكوّن من 25 فردًا من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية في تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة التجميل.