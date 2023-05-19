بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان.. أسرة تُرزق بتوأم بعد عقمٍ دامَ 18 عاماً

وقال رئيس الفريق الطبي بمركز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، إنه فور استقبال الزوجين تمّت مراجعة تاريخهما المرضى وإجراء عددٍ من الفحوصات الطبية الدقيقة، التي اعتمدت على تحاليل السائل المنوي والهرمونات والأشعة الصوتية، وأظهرت النتائج إصابة الزوج بحالة صفرية وعقم أولي، إذ تردّدت الأسرة خلال الأعوام السابقة على عديدٍ من المستشفيات والمراكز بحثاً عن حلٍ لتأخر الإنجاب، لكن دون جدوى.