في 10 مراكز.. "تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي" يُطلق خدمة فحص ما قبل الزواج

وأكّد أن المراكز الجديدة تُضاف إلى القائمة السابقة التي تقدم هذه الخدمة، مشيراً إلى أهمية فحص ما قبل الزواج للحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية، وبعض الأمراض المعدية، كما تأتي بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل.