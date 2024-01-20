مؤشرات أولية على موجة برد تؤثر على المملكة الأيام الأخيرة من الشهر

وبالرغم من بُعْد المدة الزمنية التي تقل حينها دقة التنبؤات الجوية، إلا أن أنظمة المُحاكاة الحاسوبية تُشير إلى أن فرص تأثر المنطقة بموجات باردة وتدنّ كبير لدرجات الحرارة، وحدوث موجات صقيع في أجزاء عِدّة من شمال وأجزاء من وسط المملكة السعودية؛ باتت مُرتفعة في الأيام الأخيرة من الشهر الجاري في منطقة الشرق الأوسط، وتشمل بلاد الشام والعراق، بالإضافة إلى دول الخليج.