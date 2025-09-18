محليات
تدشين مشروع طِباعة ترجمتين جديدتين لمعاني القرآن الكريم بمجمع طباعة المصحف الشريف
ليصل بذلك إجمالي الترجمات التي أصدرها المجمع منذ إنشائه إلى (79) ترجمة بلغات متعددة
دشَّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مُجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس، بمقر المجمع في المدينة المنورة، مشروع طباعة ترجمتين جديدتين من ترجمات معاني القرآن الكريم، ليصل بذلك إجمالي الترجمات التي أصدرها المجمع منذ إنشائه إلى (79) ترجمة بلغات متعددة حول العالم، منها (35) ترجمة أُُنجزت خلال السنوات السبع الماضية.
ونوَّه الوزير في تصريح بهذه المناسبة بالرعاية والدعم السخيّ للأعمال الجليلة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي من شأنها خدمة كتاب الله الكريم، ونشره، وتعليمه، مؤكدًا أن خدمة القرآن الكريم ونشر رسالته إلى شعوب الأرض بمختلف لغاتهم شرفٌ عظيمٌ، أولته المملكة جُلّ عنايتها منذ تأسيسها، ضمن جهودها المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين.