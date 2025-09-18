تدشين مشروع طِباعة ترجمتين جديدتين لمعاني القرآن الكريم بمجمع طباعة المصحف الشريف

دشَّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مُجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس، بمقر المجمع في المدينة المنورة، مشروع طباعة ترجمتين جديدتين من ترجمات معاني القرآن الكريم، ليصل بذلك إجمالي الترجمات التي أصدرها المجمع منذ إنشائه إلى (79) ترجمة بلغات متعددة حول العالم، منها (35) ترجمة أُُنجزت خلال السنوات السبع الماضية.