سفارة المملكة في الفلبين تُحذّر المواطنين من الهزات الارتدادية لزلزال سوريجاو

وقالت السفارة عبر حسابها في منصة "إكس"، تحذر السفارة المواطنين الموجودين في جنوب الفلبين، بأخذ الحيطة والحذر من الهزّات الارتدادية المستمرة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة سوريجاو الجنوبية في جزيرة مينداناو، مساء أمس السبت، 2023/12/02م بقوة 7.6 درجة، ومتابعة ما يصدر من السفارة والجهات المختصّة الفلبينية.