سفارة المملكة في الفلبين تُحذّر المواطنين من الهزات الارتدادية لزلزال سوريجاو

دعت سقارة المملكة لدى الفلبين المواطنين الموجودين جنوب الفلبين، الى أخذ الحيطة والحذر من الهزّات الارتدادية المستمرة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة سوريجاو الجنوبية.
وقالت السفارة عبر حسابها في منصة "إكس"، تحذر السفارة المواطنين الموجودين في جنوب الفلبين، بأخذ الحيطة والحذر من الهزّات الارتدادية المستمرة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة سوريجاو الجنوبية في جزيرة مينداناو، مساء أمس السبت، 2023/12/02م بقوة 7.6 درجة، ومتابعة ما يصدر من السفارة والجهات المختصّة الفلبينية.
وقالت في حالة الطوارئ -لا سمح الله- يُرجى التواصل على الرقمين التاليين:
هاتف السفارة: 0063288564444
هاتف شؤون السعوديين للطوارئ: 00639188073636