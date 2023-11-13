"بنك التنمية الاجتماعية" يحتفي بممارسي العمل الحر المتميزين وشركاء النجاح بالقطاعين العام والخاص

وأكد الراشد، حرص البنك على نشر ثقافة العمل الحر والتعريف بأنشطته والمنصات المنظمة والداعمة لممارسي العمل الحر بهدف تجسيرهم نحو ريادة الأعمال، بإطلاق فعاليات وتنظيم ورش عمل تدريبية والتواجد في الأماكن العامة بهدف الوصول والسماع من الشرائح المستهدفة لتحقيق الأثر الإيجابي وتغطية كافة احتياجاتهم التمويلية والتحفيزية، ومن هذا المنطلق أقام البنك فعالية غطت 6 مناطق من المملكة بدأت خلال شهر ديسمبر 2022م وامتدت حتى نهاية سبتمبر 2023م بلغ عدد المتفاعلين معها قرابة 10 آلاف زائرا وعدد (76) مشاركاً ومشاركة في الورش التدريبية.