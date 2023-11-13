"بنك التنمية الاجتماعية" يحتفي بممارسي العمل الحر المتميزين وشركاء النجاح بالقطاعين العام والخاص

نظّم بنك التنمية الاجتماعية، أمس الأحد 12 نوفمبر، الحفل السنوي للعمل الحر، والمعرض المصاحب له مع شركاء النجاح الداعمين من القطاعين الحكومي والخاص في نسخته الأولى 2023م.
واستعرض البنك بعض أعمال ممارسيّ العمل الحر المتميزين ومهاراتهم، إضافة إلى قصص النجاح ممن تم تمويلهم عبر منتج العمل الحر.
وأُقيم الحفل في الرياض بحي "جاكس" في محافظة "الدرعية" برعاية الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، وحضور الأمير فهد بن منصور آل سعود، والدكتور رميح بن محمد الرميح ، والدكتور أحمد المغامس، وماجد الضحوي، والمهندس عبدالله الحماد، ومشاركة عدد من الشخصيات البارزة في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى المكرمين من الشركاء وممارسي العمل الحر المتميزين.
وتخلل الحفل التعريف بثقافة العمل الحر والدعم المقدم من البنك لهذا القطاع والموازنة المرصودة والتمويلات المصروفة لدعم وتمكين العاملين والراغبين في ممارسة الأعمال الحرة في المملكة.
بدوره قال الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم الراشد: "إن دعم ممارسيّ العمل الحر بدأ من عام 2002، وتوسع البنك في دعم مختلف أنماط العمل الحر الحديثة خلال الثلاثة أعوام الماضية حيث موّل البنك أكثر من 240 ألف عميل بقيمة 14 مليار ريال للمساهمة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030م، والمتمثل في تعزيز مساهمة أصحاب العمل الحر في الاقتصاد بما يتوافق مع ركيزة "الاكتفاء" الركيزة الثانية من ركائز البنك الإستراتيجية.
وأكد الراشد، حرص البنك على نشر ثقافة العمل الحر والتعريف بأنشطته والمنصات المنظمة والداعمة لممارسي العمل الحر بهدف تجسيرهم نحو ريادة الأعمال، بإطلاق فعاليات وتنظيم ورش عمل تدريبية والتواجد في الأماكن العامة بهدف الوصول والسماع من الشرائح المستهدفة لتحقيق الأثر الإيجابي وتغطية كافة احتياجاتهم التمويلية والتحفيزية، ومن هذا المنطلق أقام البنك فعالية غطت 6 مناطق من المملكة بدأت خلال شهر ديسمبر 2022م وامتدت حتى نهاية سبتمبر 2023م بلغ عدد المتفاعلين معها قرابة 10 آلاف زائرا وعدد (76) مشاركاً ومشاركة في الورش التدريبية.
ووجّه الراشد، شكره إلى شركاء النجاح في تمويل مركبات النقل الموجه وتوصيل الطلبات الوكلاء (عبد اللطيف جميل، الوعلان، المجدوعي، محمد ناغي، الجميح، توكيلات الجزيرة، عبدالله هاشم، اليمني) على جهودهم المبذولة في هذا الجانب.