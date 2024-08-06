"بي أيه إي سيستمز السعودية" للتطوير والتدريب تختتم برنامج "اليوم الأول" لطلبة المرحلة الثانوية

اختتمت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب مؤخرًا برنامج (اليوم الأول) Job Shadowing، بالتعاون مع برنامج "اليوم الأول" من "مسك المهارات" أحد مسارات مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، حيث استهدفت تدريب 80 طالبًا وطالبةً من المرحلة الثانوية؛ لتوفير تجربة ميدانية استثنائية في مقر أكاديمية التدريب لهندسة وصيانة الطائرات، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الشركة وحرصها على إتاحة الفرصة للشباب للتعرف على مستقبل صناعة الطيران في المملكة، وتقديم الإرشاد للحصول على رؤية أفضل في سوق العمل تساعد طلبة المرحلة الثانوية في التخطيط لمسارهم المهني في المستقبل، وتشجيعهم في الحصول على فرص عمل متخصصة في هذا القطاع الواعد.
وتولي شركة بي إيه إي سيستمز السعودية التطوير والتدريب اهتمامًا عاليًا بخدمة المجتمع؛ إيمانًا منها بأهمية المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية وغير الربحية؛ للإسهام في الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير بيئة عمل ملهمة ومحفزة، وتطوير قطاع الطيران، وتعزيز التنمية الاقتصادية.