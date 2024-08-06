"بي أيه إي سيستمز السعودية" للتطوير والتدريب تختتم برنامج "اليوم الأول" لطلبة المرحلة الثانوية

يأتي ذلك في إطار اهتمام الشركة وحرصها على إتاحة الفرصة للشباب للتعرف على مستقبل صناعة الطيران في المملكة، وتقديم الإرشاد للحصول على رؤية أفضل في سوق العمل تساعد طلبة المرحلة الثانوية في التخطيط لمسارهم المهني في المستقبل، وتشجيعهم في الحصول على فرص عمل متخصصة في هذا القطاع الواعد.