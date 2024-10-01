ملتقى الأكاديمية المالية 2024 يستعرض أفضل ممارسات تدريب القدرات البشرية في عصر التقنية

وبيَّن "آل خمسان" أن الملتقى، الذي يستضيف 15 متحدثًا من المختصين في القطاعات المالية، يسهم في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، وهو ما ينعكس إيجابًا على مواءمة القدرات والمهارات مع الاحتياجات المستقبلية للقطاع، وتسهيل عملية تبادل التجارب والخبرات، وإعادة تشكيل المهارات وفقًا لأحدث المعطيات في القطاعات المالية، حيث من المتوقع أن يجمع الحدث أكثر من 3000 مشارك من المختصين في القطاع المالي، إضافة إلى 16 جهة من الشركاء الإستراتيجيين والمؤسسات الرائدة التي يعكس وجودها قوة التعاون بين مختلف الأطراف في تعزيز التطور والازدهار في القطاع المالي.