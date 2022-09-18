تقدير للملك سلمان وحلم بالعمرة.. شاهد ما وثقته "سبق" من مشاعر مواطنة كازاخية

جاء ذلك، خلال مقطع فيديو وثّقته "سبق"، تزامناً مع التغطية الإعلامية لزيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لجمهورية كازاخستان، التي احتضنت عاصمتها "نور سلطان"، المؤتمر السابع لقادة الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة فاعلة من المملكة العربية السعودية، حيث يقام المؤتمر كل ثلاث سنوات في كازاخستان ويجمع قادة وعلماء الدين حول العالم من مختلف الأطياف.