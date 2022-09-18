تقدير للملك سلمان وحلم بالعمرة.. شاهد ما وثقته "سبق" من مشاعر مواطنة كازاخية
أكدت مواطنة كازاخستانية أن شعب كازاخستان لديهم معرفة كبيرة بثقافة المملكة العربية السعودية، مشيدة برسالة المملكة السامية في نشر السلام والأمان في مشارق الأرض ومغاربها كافة.
جاء ذلك، خلال مقطع فيديو وثّقته "سبق"، تزامناً مع التغطية الإعلامية لزيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لجمهورية كازاخستان، التي احتضنت عاصمتها "نور سلطان"، المؤتمر السابع لقادة الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة فاعلة من المملكة العربية السعودية، حيث يقام المؤتمر كل ثلاث سنوات في كازاخستان ويجمع قادة وعلماء الدين حول العالم من مختلف الأطياف.
وفي التفاصيل، قالت المواطنة الكازاخستانية: "نحن مسرورون جداً بزيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ لبلدنا كازاخستان"، متمنية زيارات أخرى من الوزير.
وأوضحت أنها لم تزر المملكة في حياتها، لكنها تتابع أخبار المملكة عبر الإعلام، وتابعت: "نحن شعب كازاخستان نحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، وسعداء جداً بفتح السياحة لنا، ونتمنى زيارة بلدكم قريباً لأننا نحب السعودية قيادة وشعباً.
وعن عادات وتقاليد المملكة، بيّنت أنها تسمع كثيراً عن الثقافة السعودية وبعض من أكلاتها المتنوعة التي من أهمها الكبسة، وأوضحت أن لديهم في كازاخستان أكلة تشبهها.
وعن أمنيتها، قالت المواطنة الكازاخستانية إنها تحلم بالعمرة إلى بيت الله الحرام، وزيارة مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منذ سنين طويلة، سائلة الله أن يحقّق أمنيتها، داعية الله أن يحفظ المملكة وقيادتها من كل سوءٍ ومكروهٍ.