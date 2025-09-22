منظمة التعاون الإسلامي تُرحّب باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين

رحّب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بقرار كلٍ من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا الاعتراف بدولة فلسطين, واصفًا هذه الخطوة بالتاريخية التي تنسجم تمامًا مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتشكل دعمًا قويًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.