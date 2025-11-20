المملكة تحصد 9 جوائز عالمية في تجربة العميل بالقطاع الصحي لعام 2025

حققت المنظومة الصحية في المملكة إنجازًا نوعيًا على المستوى العالمي، بحصدها 9 جوائز دولية مرموقة، منها 4 جوائز ذهبية، ضمن جوائز تجربة العميل الدولية لعام 2025 (ICXA)، في انعكاس لدور رؤية المملكة 2030 في تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير القدرات المؤسسية، بما أسهم في تعزيز نضج التحول الصحي، وتطوير تجربة المستفيد، وجودة الخدمات المقدمة، ومنافسة القطاع وفق أعلى المعايير العالمية.