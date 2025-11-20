المملكة تحصد 9 جوائز عالمية في تجربة العميل بالقطاع الصحي لعام 2025

حققت المنظومة الصحية في المملكة إنجازًا نوعيًا على المستوى العالمي، بحصدها 9 جوائز دولية مرموقة، منها 4 جوائز ذهبية، ضمن جوائز تجربة العميل الدولية لعام 2025 (ICXA)، في انعكاس لدور رؤية المملكة 2030 في تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير القدرات المؤسسية، بما أسهم في تعزيز نضج التحول الصحي، وتطوير تجربة المستفيد، وجودة الخدمات المقدمة، ومنافسة القطاع وفق أعلى المعايير العالمية.
وفاز مستشفى الملك فيصل التخصصي بـ5 جوائز دولية، جاءت على النحو التالي: مركزان ذهبيان في مسار "أفضل خدمة عملاء – لأكثر من 5000 موظف"، و"أفضل توظيف لرؤى العملاء وملاحظاتهم – بمنهجية استراتيجية"، إضافة إلى مركزين فضيين في مساري "أفضل مركز اتصال – بمنهجية استراتيجية"، و"أفضل ثقافة تتمحور حول العميل – بمنهجية استراتيجية"، إلى جانب المركز البرونزي في مسار "العملاء في صميم كل شيء – بمنهجية استراتيجية".
وحصد تجمع المدينة المنورة الصحي جائزتين ذهبيتين؛ الأولى في مسار "أفضل تجربة للمواطن للمنظمات الأكثر من 5000 موظف"، ممثلًا بمبادرة "معين" التي نفّذها مستشفى ينبع العام، وتُعنى بتعزيز جودة الخدمات المقدمة لكبار السن. كما فاز بالتكريم الذهبي الثاني عن مبادرة المجلس الصحي الاستشاري، ضمن مسار "العميل في قلب كل شيء"، والتي تُجسّد نموذجًا متقدمًا للشراكة بين مختلف الجهات في منطقة المدينة المنورة.
وحقق التجمع الصحي الأول بالرياض المركز الفضي في مسار "أفضل تجربة للمواطن للمؤسسات الأكثر من 5000 موظف"، والمركز البرونزي في مسار "أفضل ارتباط وظيفي في بيئة العمل للمنشآت الأكثر من 1000 موظف".
وواصلت جهات المنظومة الصحية مسيرتها إلى نهائيات الجوائز الدولية، ومن ذلك وصول تجمع الشرقية الصحي للمرحلة النهائية، في دلالة على اتساع نطاق تميز المنظومة الصحية في المملكة، وترسيخ قدراتها في تطوير تجربة المستفيد، وتعزيز تنافسية القطاع الصحي السعودي عالميًا.