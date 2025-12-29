18 فرص عقارية بمزاد أضواء المدينة

يطرح المزاد 18 فرصة عقارية مميزة في مواقع استراتيجية بأهم الأحياء المميزة بالمدينة المنورة ويتكون العقار الأول من أرض زراعية بمساحة 281376.5 متر مربع ، والعقار الثاني من أرض زراعية بمساحة 38937.53 متر مربع ، والعقار الثالث من أرض زراعية بمساحة 49727.32 متر مربع ، والعقار الرابع من مزرعة بمساحة 97041.59 متر مربع ، والعقار الخامس من أرض زراعية بمساحة 51555.16 متر مربع ، والعقار السادس من أرض تجارية بصكين تملك بمساحة 2800 متر مربع ، والعقار السابع من مستودع بمساحة 720 متر مربع ، والعقار الثامن من أرض سكنية بمساحة 892.88 متر مربع ، والعقار التاسع من أرض بمساحة 500 متر مربع والعقار العاشر من فيلا + هيكل إنشائي غير مكتمل بمساحة 1100 متر مربع والعقار الحادي عشر من عمارة تجارية بصكين تملك بمساحة 325.06 متر مربع والعقار الثاني عشر من عمارة تجارية بمساحة 1225.44 متر مربع والعقار الثالث عشر من عمارتين بصكين تملك بمساحة 1430 متر مربع والعقار الرابع عشر من عمارة بمساحة 422.15 متر مربع والعقار الخامس عشر من محطة غير مشغلة ومحلات تجارية بمساحة 2491 متر مربع والعقار السادس عشر من بيت شعبي بمساحة 525 متر مربع والعقار السابع عشر من بيت شعبي بمساحة 236.94 متر مربع والعقار الثامن عشر من بيت شعبي بمساحة 151.63 متر مربع .