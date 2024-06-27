المساجد التاريخية تستقطب ضيوف الرحمن في رحلتهم إلى المدينة المنورة

يحرص العديد من الحجاج والزائرين خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة، على مشاهدة الجوامع والمعالم والآثار التاريخية التي ارتبطت بالسيرة النبوية العطرة؛ حيث تشكّل زيارة الأماكن الدينية والمعالم التاريخية محطات بارزة في رحلة الزائرين والحجاج القادمين للمدينة المنورة، سواء في موسم ما قبل الحج أو بعد أدائهم الفريضة؛ حيث تتحوّل الساحات المحيطة بجامع قباء والمساجد السبعة وساحة شهداء أحد ومسجد الفتح وغيرها من المعالم الدينية والتاريخية؛ إلى ساحات لالتقاء المئات من ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات للوقوف على آثار عظيمة يعود تاريخها إلى عهد نبينا محمد، عليه الصلاة والسلام، ومشاهدة معالم بارزة لا تزال قائمة تحظى بكل العناية والرعاية من الحكومة الرشيدة.