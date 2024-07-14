لا للأمراض المزمنة والكسور.. 5 فوائد للنشاط البدني تبرزها "طب مكة الوقائي"

أكدت الإدارة التنفيذية للصحة العامة والطب الوقائي، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة؛ أهمية النشاط البدني للجميع، مشيرة إلى 5 فوائد يمكن أن تتحقق من خلاله.
وأوضحت الإدارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن النشاط البدني يعرف بأنه: حركة الجسم الناتجة عن العضلات والتي تتطلّب الجهد.
وأشارت إلى أن ممارسي الأنشطة البدنية يتميزون بـ"صحة العظام والقدرة الحركية الجيدة، والعضلات القوية والصحة التنفسية الجيدة".
كما يتميّز ممارسو الأنشطة البدنية بـ"انخفاض خطورة الإصابة بالأمراض المزمنة، والقدرة على الحفاظ على وزن مثالي، وانخفاض خطورة التعرض للكسور".