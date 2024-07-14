لا للأمراض المزمنة والكسور.. 5 فوائد للنشاط البدني تبرزها "طب مكة الوقائي"

أكدت الإدارة التنفيذية للصحة العامة والطب الوقائي، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة؛ أهمية النشاط البدني للجميع، مشيرة إلى 5 فوائد يمكن أن تتحقق من خلاله.