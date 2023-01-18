رئيس الهيئة الملكية للجبيل يطلع على البيوت التاريخية وسوق الليل بينبع

زار رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، اليوم، المنطقة التاريخية بمحافظة ينبع "تاريخية ينبع"، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني وعددٍ من المسؤولين.
وتجول "السالم" في أرجاء "تاريخية ينبع"، واطلع على عددٍ من البيوت التراثية وسوق الليل التراثي وما يحتويه من أركان تراثية تحاكي حياة الأجداد قديماً، حيث وقف عددٌ من الباعة أمام متاجرهم لعرض الحرف التقليدية القديمة ومنتجات الأسر.
واطلع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع على الجهود المبذولة من القائمين على تاريخية ينبع والفعاليات والبرامج التي تُقَدَّمُ بها، مثنياً على الجهود المبذولة بتاريخية ينبع.
يُذكر أن المنطقة التاريخية بينبع تعدّ إحدى أهم مناطق جذب الزوّار، التي تقع في قلب ينبع، حيث تقف الدكاكين والبيوت القديمة والمطلة على شاطئ البحر الأحمر شاهدة على تاريخ تليد وآثار تروي قصة الحضارات المتعاقبة في شبه الجزيرة العربية.