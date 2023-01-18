رئيس الهيئة الملكية للجبيل يطلع على البيوت التاريخية وسوق الليل بينبع

وتجول "السالم" في أرجاء "تاريخية ينبع"، واطلع على عددٍ من البيوت التراثية وسوق الليل التراثي وما يحتويه من أركان تراثية تحاكي حياة الأجداد قديماً، حيث وقف عددٌ من الباعة أمام متاجرهم لعرض الحرف التقليدية القديمة ومنتجات الأسر.