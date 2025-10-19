هامة تطلق Hamah AI : منصّة ذكاء اصطناعي سعودية لتعزيز قدرات الفريق الإبداعي داخل المنظمة

أعلنت هامة، الوكالة الإبداعية الرائدة في المملكة، عن إطلاق منصة "Hamah AI"، أول منصة ذكاء اصطناعي داخلية مصممة خصيصاً للسوق الإبداعي السعودي. تجمع المنصة بين سرعة الذكاء الاصطناعي والفهم العميق للسياق الثقافي المحلي، لتمكين الفرق من التركيز على عملية صناعة الحلول الإبداعية للمنظمة.
وتعد Hamah AI أولى منتجات قسم البحث والتطوير في هامة (Hi Lab) المتخصص بدراسة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على صناعة الحلول الإبداعية؛ لتطوير حلول تعكس الهوية الثقافية السعودية وتلبي احتياجات السوق السعودي.
وفي هذا الشأن قال عبدالرحمن البلوي، الرئيس التنفيذي لـ هامة: "طورنا Hamah AI لتجسد ثلاث قيم أساسية: الذكاء الإبداعي لتعزيز قدراتنا الداخلية، والدقة الثقافية لبناء حلول تفهم ثقافتنا بعمق، والسرعة دون التنازل عن الجودة".
وأضاف: "نعيش عصراً يتطلب أدوات تمكننا من تقديم عمل إبداعي استثنائي بسرعة استثنائية، وهذا ما تحققه Hamah AI".
ويأتي هذا الإطلاق لتمثل بداية لمرحلة جديدة يتكامل فيها الذكاء الاصطناعي مع الإبداع الإنساني.
وتجدر الإشارة إلى أن "هامة" تعد إحدى الوكالات الإبداعية السعودية الرائدة في تطوير الحلول الإبداعية وتفعيلات الذكاء الاصطناعي والتي تجمع بين الإبداع والتقنية لتقديم حلول تسويقية متكاملة تحمل فهماً عميقاً للسياق الثقافي المحلي.