هامة تطلق Hamah AI : منصّة ذكاء اصطناعي سعودية لتعزيز قدرات الفريق الإبداعي داخل المنظمة

أعلنت هامة، الوكالة الإبداعية الرائدة في المملكة، عن إطلاق منصة "Hamah AI"، أول منصة ذكاء اصطناعي داخلية مصممة خصيصاً للسوق الإبداعي السعودي. تجمع المنصة بين سرعة الذكاء الاصطناعي والفهم العميق للسياق الثقافي المحلي، لتمكين الفرق من التركيز على عملية صناعة الحلول الإبداعية للمنظمة.